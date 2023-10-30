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Samsun'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 15:16
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskınlarda, Irak uyruklu N.A.T., O.S.Y.A., D.S.Y.Y. ve M.S.Y.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, soruşturma sürüyor. 


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