Samsun'da IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
Samsun'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı baskınlarda, Irak uyruklu N.A.T., O.S.Y.A., D.S.Y.Y. ve M.S.Y.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezine götürülürken, soruşturma sürüyor.
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