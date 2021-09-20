Adana'da terör örgütü IŞİD sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Adana'da terör örgütü IŞİD sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.Y, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkemede hazır bulundu.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, IŞİD'e katılımı arttırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini ve örgütsel eğitim aldığını, IŞİD üyeliğinden işlem yapılanlarla irtibatının bulunduğunu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığını belirterek, F.Y'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık F.Y, savunmasında, terör örgütü IŞİD'e katılmadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.
Terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürütmediğini savunan F,Y, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
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