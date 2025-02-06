İSİG açıkladı: Ocak ayında 177 işçi iş cinayetine kurban gitti

Yayınlanma: 06.02.2025 - 13:32

Güncelleme: 06.02.2025 - 13:32

2025 yılı iş cinayetleri raporunu yayınlayan İSİG Meclisi 6 Şubat’ta yayımladığı açıklama ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yurttaşları andı.

Resmi verilere göre hayatını kaybeden 53 bin 537 yurttaşı anan İSİG Meclisi, depremin iş cinayetleri açısından boyutunu ise, “Deprem esnasında işyerinde ya da patronun talimatıyla bölgede olan (geçici görevlendirme, seminer vb. faaliyetler nedeniyle) bütün işçilerin ölümü iş cinayeti (resmi terimle iş kazası) kapsamına girer. İskenderun Devlet Hastanesi, Antakya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere bazı hastanelerin veya belli bölümlerinin yıkıldığını biliyoruz. Ayrıca Arıkan Otel, Kazancı Otel, İsias Otel, Arsemas Hotel, Kırçuval Otel başta olmak üzere yıkılan, otel, lokanta, oto tamir, belediye, genel işler vb. işyerleri var. Buralarda gece vardiyasında çalışırken hayatını kaybeden tüm işçiler de yine bölgedeki otellerde eğitim seminerleri ve geçici görevlendirme ile kalırken hayatını kaybeden işçi arkadaşlarımız da iş cinayetleri kapsamındadır" ifadeleriyle hatırlattı.

DEPREM, YAŞANIRKEN, SONRASINDA, ONARILIRKEN İŞÇİLERİN CANINI ALDI

İSİG Meclisi, araştırmaları kapsamında çoğunluğu hastanelerin ve otellerin çökmesi nedeniyle 158 işçi deprem esnasında hayatını kaybettiğini belirtti. Depremin kapsamı ve araştırmaların yetersizliği nedeniyle de gerçek iş cinayeti sayısının hiçbir zaman tespit edilemediği de kaydedildi.

Depremin ardından bölgede yaşama ve çalışma imkanlarını yitiren işçilerin zorunlu göç ettikleri şehirlerde iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirdiğini hatırlatan İSİG Meclisi raporunda, “Derince Limanı TMO patlaması sonucu ölen işçi, Aliağa Kardemir’de tır devrilmesi sonucu ölen işçi, fındık toplamaya geldikleri Giresun’da ölen çift, Konya Anadolu Efes Fabrikası'nda çalışırken kolunu makineye kaptıran işçi, Bursa Ağaç Hisar mermer ocağında dağ kesim makinasının teli kopup üzerine düşen işçi gibi ölen işçilerin deprem sonrası göç edip geldikleri ve kısa bir süre önce işe başladıkları bilgilerine yer verilmişti” bilgilerine yer verildi.

Rapora göre, 2023 yılında 6 Şubat sonrası en az 51, 2024 yılında en az 107 ve 2025 yılının otuz yedi gününde en az 11 olmak üzere deprem şehirlerindeki yeniden inşa faaliyetlerinde iki yılda en az 169 inşaat işçisi hayatını kaybetti. 2025 yılında yaşamını deprem bölgesinde yitiren inşaat işçileri son 15 ayda iş cinayetlerinde ölen inşaat işçilerinin yüzde 22’sini oluşturmakta.

İLK AYDA EN AZ 177 İŞ CİNAYETİ

2025’in ilk ayında tespit edilebilen iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 177 işçinin 43’ü inşaat, 28’i taşımacılık 23’ü tarım/orman 17’si konaklama 13’ü ise ticaret/büro iş kolunda çalışmaktaydı. İSİG Meclisi raporuna göre, ölen 172 işçi sendikasız çalışmaktaydı.

İş cinayetlerinin yüzde 29’u trafik ve servis kazası nedeniyle, yüzde 14’ü ezilme, yüzde 13’ü ise yüksekten düşme sebebiyle gerçekleşti.

Ocak ayında en az 13 göçmen işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini belirten İSİG Meclisi, 15-17 yaş arası 5 çocuk/genç, 18-29 yaş arası 34, 3049 yaş arası 67, 50-64 yaş arası 53 işçi, 65 yaş ve üstü 9 işçi ve yaşı bilinmeyen 9 işçinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.