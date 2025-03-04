İSİG duyurdu... Şubat ayında en az 121 işçi hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:04

Güncelleme: 04.03.2025 - 13:07

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Şubat ayı iş cinayetleri raporunu yayımladı.

Raporda; "Yüzde 74’ünü ulusal basından; yüzde 26’sını ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Şubat ayında en az 121 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2025 yılının ilk iki ayında iş cinayeti sayısı Ocak ayında 178, Şubat ayında ise 121 vefat ile 299’a ulaştı" denildi.

Raporda "İş Cinayetlerine, düşük ücretlere, işten atılmalara ve çocuk işçiliğe karşı mücadele" başlığıyla, şu ifadelere yer verdi:

"Son on yılda tespit edebildiğimiz kadarıyla her ay ortalama 145 ila 165 işçi hayatını kaybediyor. Şubat ayında ölen işçi sayısının düşük olmasının nedeni ise işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmasının bir yansıması değil. Birinci neden, kış koşullarının ağır geçmesinden dolayı inşaat ve tarım işkollarındaki çalışmanın ve doğal olarak iş cinayetlerinin azalması. İkinci neden ise geçtiğimiz aylarda SGK istatistikleri ile yaptığımız karşılaştırmalarda belirttiğimiz, sanayide-fabrikalarda ölen işçilerin bilgilerine ulaşamamız.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE 55 İŞ CİNAYETİ İŞLENDİ

Şubat ayında taşımacılık, inşaat, ticaret, metal, tarım işkollarındaki ölümler ilk sıralarda yer alıyor. İş cinayetlerine sektörel olarak baktığımızda ise sanayide 55 işçi, hizmette 34 işçi, inşaatta 19 işçi ve tarımda 13 işçi hayatını kaybetti. İş cinayetlerinin nedenlerinde ilk sırada trafik, servis kazaları var. Bu ölümlerin yarısını taşımacılık işkolundaki şoförler; diğer yarısını ise fabrikalara, inşaatlara ve işyerlerine giderken devrilen servislerdeki işçiler oluşturuyor. İkinci sırada her işkoluna yayılan bir şekilde ezilme, göçük ve üçüncü sırada ise esas olarak inşaatlarda görülen yüksekten düşmeler yer alıyor. İş cinayetlerinde ölenlerin 7’si kadın işçiydi. Kadınların üçü hizmet, ikisi tarım, biri sanayi ve biri inşaat sektöründe çalışıyordu.

"4 ÇOCUK İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ"

Şubat ayında 4 çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocuk işçiler ticaret, metal, inşaat ve konaklama işkollarında çalışıyordu. Bu noktada 'çocuk işçiliği ile mücadele' için rapor, açıklama, etkinlik vb. adımları atmaya başladığımızı, önümüzdeki günlerde çalışmayı yoğunlaştırıp yaygınlaştıracağımızı belirtelim. Bu ay 50 yaş ve üzeri ölen işçilerin oranı tüm iş cinayetlerinde yüzde 43’e ulaştı. Emekli olamama, emeklilik süresini bekleme ya da emekli olup 15 bin lira gibi düşük bir ücret alma… yani genel anlamda yoksulluğa itilen bir yaşlı işçi kitlesi, güvencesiz ve yaşına uygun olmayan işlerde çalışmaya zorlanıyor ve bu da iş cinayetleri ile sonuçlanıyor. Şubat ayında 4 göçmen işçi (ikisi Suriyeli, biri Iraklı, biri Özbekistanlı) hayatını kaybetti. Göçmen işçiler tarım, ticaret ve genel işler işkollarında çalışıyordu. Ölen işçilerin 4’ü (yüzde 3,3) sendika üyesi, 117’si (yüzde 96,7) sendikasız. Sendikalı işçilerin ikisi enerji, biri çimento ve biri belediye işkollarında çalışıyordu.

"İŞ CİNAYETLERİNDE İSTANBUL BİRİNCİ SIRADA"

İş cinayetleri yine Büyükşehirlerde ya da sanayileşen Orta Anadolu şehirlerinde yoğunlaşıyor. İstanbul, Antalya, Bursa, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir’de iş cinayetleri yoğunlaşıyor. Tabi sendikasızlaştırma, örgütsüzleştirme sermaye için birincil hedef. Bu noktada işçi eylemleri polis müdahalesi ve ekonomik baskılar gibi birçok zorlukla karşılaşıyor. Şubat ayında bunun en önemli örneğini Gaziantep’te yaşadık. Başpınar tekstil işçilerinin eylemi bir yandan polis zoru ve patronların baskılarıyla boğulmaya çalışılırken diğer yandan da BirTek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen mücadeleye önderlik ettiği için tutuklandı. Ancak bu tabloyu değiştirmek için İSPER’deki enerji işçilerinden TTL Tütün’deki gıda işçilerine, Başpınar’daki tekstil işçilerinden Çayırhan’daki maden işçilerine mücadele de sürüyor."