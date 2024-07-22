İskenderun’da hırsızlık olayının faili tutuklandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık olayının faili tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.
Bu çerçevede İskenderun ilçesinde 12 Temmuz tarihinde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelisi A.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deutsche Bank, Türkiye için tarih verdi
- Emekli maaşında büyük tehlike...
- Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- '3. Dünya Savaşı'na giriyoruz'
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- İşte son anket sonuçları...
- Türkeş kardeşlerin arasına 'Kavala' girdi
- 7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi!
- Emniyet müdüründen işten çıkarılan işçilere ziyaret