İskenderun’da hırsızlık olayının faili tutuklandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık olayının faili tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:34
İskenderun’da hırsızlık olayının faili tutuklandı
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına yönelik çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede İskenderun ilçesinde 12 Temmuz tarihinde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana gelen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelisi A.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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