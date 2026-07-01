İSKİ açıkladı: 1 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 1 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
1 TEMMUZ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İSKİ'nin 1 Temmuz resmi verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 64,1 seviyesine geriledi.
1 TEMMUZ 2026 İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI LİSTESİ
İstanbul'a su sağlayan 10 büyük barajın doluluk oranları bölgesel olarak büyük farklılıklar gösteriyor. İşte İSKİ'nin 1 Temmuz tarihli güncel ölçümlerine göre baraj bazındaki son durum:
Ömerli Barajı: yüzde 90
Darlık Barajı: yüzde 82,15
Elmalı Barajı: yüzde 89,37
Terkos Barajı: yüzde 52,33
Alibey Barajı: yüzde 60,06
Büyükçekmece Barajı: yüzde 46,54
Sazlıdere Barajı: yüzde 38,89
Istrancalar Barajı: yüzde 26,43
Kazandere Barajı: yüzde 43,53
Pabuçdere Barajı: yüzde 39,41