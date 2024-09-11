TV yayın akışı 11 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Eylül günü tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
23:20 Bir Gece Masalı
02:30 Safir
05:15 Tatar Ramazan
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sev Kardeşim
21:45 Muhbir
23:45 Muhbir
01:30 Güzel Köylü
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:40 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:05 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:15 Lingo Türkiye
14:30 Seksenler
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Koca Bebek Joe
22:10 Zafere Kaçış
00:45 Gönül Dağı
03:20 Zafere Kaçış
05:10 Seksenler
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Kötü Kan
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:30 Mucize Doktor
05:00 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Durdurulamaz
21:45 Durdurulamaz
23:45 Yalan
02:15 Bizi Birleştiren Hayat
03:15 Taş Kağıt Makas
05:15 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Rüyanda Görürsün
22:00 Kızılcık Şerbeti
01:00 Rüyanda Görürsün
02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Polis aracı, anne ve kızına çarptı: 1 ölü
- 'Sessizlik hayra alamet değil'
- Şişli'deki kazada polis 'ehliyetsiz' çıktı!
- Teğmenlerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddia
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- 'Ateist ile mi LGBT ile mi uğraşacaksınız?'
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Çakıcı'ya yakın iş insanına suikast