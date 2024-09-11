TV yayın akışı 11 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 11 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2024 Çarşamba, 09:50
TV yayın akışı 11 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 11 Eylül günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 11 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

23:20 Bir Gece Masalı

02:30 Safir

05:15 Tatar Ramazan

TV yayın akışı 11 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sev Kardeşim

21:45 Muhbir

23:45 Muhbir

01:30 Güzel Köylü

03:30 Dürüye'nin Güğümleri

05:40 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 11 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV yayın akışı 11 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:05 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:15 Lingo Türkiye

14:30 Seksenler

15:45 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Koca Bebek Joe

22:10 Zafere Kaçış

00:45 Gönül Dağı

03:20 Zafere Kaçış

05:10 Seksenler

TV yayın akışı 11 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Kötü Kan

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:30 Mucize Doktor

05:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV yayın akışı 11 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Bizi Birleştiren Hayat

11:45 Bizi Birleştiren Hayat

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Durdurulamaz

21:45 Durdurulamaz

23:45 Yalan

02:15 Bizi Birleştiren Hayat

03:15 Taş Kağıt Makas

05:15 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 11 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Rüyanda Görürsün

22:00 Kızılcık Şerbeti

01:00 Rüyanda Görürsün 

02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

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