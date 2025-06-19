Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ açıkladı: 19 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 19 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

19.06.2025 09:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İSKİ açıkladı: 19 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 19 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 19 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?


19 HAZİRAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

19 Haziran Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 70,66 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 19 Haziran'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

Ömerli Barajı: %79,55

Darlık Barajı: %75,36

Elmalı Barajı: %85,87

Terkos Barajı: %73,3

Alibey Barajı: %54,2

Büyükçekmece Barajı: %64,53

Sazlıdere Barajı: %54,05

Istrancalar Barajı: %27,53

Kazandere Barajı: %71,87

Pabuçdere Barajı: %72,92

İlgili Konular: #Baraj #barajların doluluk oranı #baraj doluluk oranı

İlgili Haberler

2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ne zaman? YÖKDİL ücreti ne kadar?
2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ne zaman? YÖKDİL ücreti ne kadar? Yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) için başvuru süreci sona erdi. Peki, 2025 YÖKDİL/2 geç başvuru ne zaman? YÖKDİL ücreti ne kadar?
Meteoroloji açıkladı: 19 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 19 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Haziran Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Mossad nedir, ne demek? Mossad nasıl çalışır? Mossad hangi ülkeye ait?
Mossad nedir, ne demek? Mossad nasıl çalışır? Mossad hangi ülkeye ait? İran'ın Mossad karargahını vurmasının ardından, Mossad ne olduğu yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Mossad nedir, ne demek? Mossad nasıl çalışır? Mossad hangi ülkeye ait?