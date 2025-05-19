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İSKİ açıkladı: 19 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 19 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

19.05.2025 09:43:00
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Haber Merkezi
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İSKİ açıkladı: 19 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 19 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 19 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?



19 MAYIS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 19 Mayıs sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 78,83 seviyesine yükseldi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ailbey Barajı: %58,73
Büyükçekmece Barajı: %69,58
Darlık Barajı: %81,54
Elmalı Barajı: %93,37
Istrancılar Barajı: %45,87
Kazandere Barajı: %89,49
Pabuçdere Barajı: %88,75
Sazlıdere Barajı: %57,56
Terkos Barajı: %79,17
Ömerli Barajı: %91,27

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