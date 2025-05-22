22 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 22 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?







22 MAYIS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 22 Mayıs sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 78,22 seviyesine düştü.



İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: %90,76

Darlık Barajı: %81,23

Elmalı Barajı: %93,04

Terkos Barajı: %78,38

Ailbey Barajı: %58,55

Büyükçekmece Barajı: %69,2

Sazlıdere Barajı: %57,46

Istrancılar Barajı: %46,2

Kazandere Barajı: %87,77

Pabuçdere Barajı: %87,59