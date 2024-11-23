İSKİ açıkladı: 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

Yayınlanma: 23.11.2024 - 13:17

Güncelleme: 23.11.2024 - 13:17

İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı % 27,75 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJLARI GENEL DOLULUK ORANLARI