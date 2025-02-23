İSKİ açıkladı: 23 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 23 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 23 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 23 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
23 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 70,79 seviyesine geldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: %76,47
Terkos Barajı: %73,71
Alibeyköy Barajı: %59,44
Büyükçekmece Barajı: %68,31
Sazlıdere Barajı: %53,66
Elmalı Barajı: %90,46
Kazandere Barajı: 78,34
Pabuçdere Barajları: %77,75
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