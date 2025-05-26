İSKİ açıkladı: 26 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 26 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 26 Mayıs İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

26 MAYIS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI İSKİ’nin paylaştığı verilere göre, İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 77,42 seviyesine geriledi. İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI Ömerli Barajı: %89,41 Darlık Barajı: %80,62 Elmalı Barajı: %91,96 Terkos Barajı: %77,59 Alibey Barajı: %57,67 Büyükçekmece Barajı: %68,64 Sazlıdere Barajı: %56,9 Istrancalar Barajı: %44,62 Kazandere Barajı: %84,98 Pabuçdere Barajı: %84,33