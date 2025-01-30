İSKİ açıkladı: 30 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:20

Güncelleme: 30.01.2025 - 09:20

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 30 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

30 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı.

Açıklanan son verilere göre 30 Ocak 2025 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 52.44 olarak paylaşıldı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Son verilere göre İstanbul'daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

"Ömerli yüzde 54,28

Darlık yüzde 47,75

Elmalı yüzde 85,07

Terkos yüzde 57,71

Alibey yüzde 39,56

Büyükçekmece yüzde 49,12

Sazlıdere yüzde 42,59

Istrancalar yüzde 69,17

Kazandere yüzde 89,89

Papuçdere yüzde 52,95"