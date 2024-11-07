TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Kasım Perşembe günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2024 Perşembe, 09:35
TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: 20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş

NOW  YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Galatasaray-Tottenham 20:45

ATV YAYIN AKIŞI: Önemsiz Biri 20:00 

STAR TV: Aile Arasında 20:00

TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:00 Kalpazan

TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Önemsiz Biri (Yabancı Sinema)

21:45 Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi (Yabancı Sinema)

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:20 Önemsiz Biri (Yabancı Sinema)

03:00 Ateş Kuşları

05:40 Kalp Yarası

TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Mutfağı

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Yalan

03:00 Güllerin Savaşı

05:00 Poyraz Karayel

TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Aile Arasında (Yerli Sinema)

22:45 Aile Arasında (Yerli Sinema)

01:30 Güzel Köylü

04:00 Baba Ocağı

05:30 Söz

TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru İle 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Ana Haber

19:45 Maç Önü

20:45 Galatasaray-Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Maçı

23:00 Az Alkmaar-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Maçı

01:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:25 Masumlar Apartmanı

TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:30 Hudutsuz Sevda

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

02:30 Gizli Bahçe

05:00 Kefaret

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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