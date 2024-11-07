TV yayın akışı 7 Kasım Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Kasım Perşembe günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: 20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş
NOW YAYIN AKIŞI: Hudutsuz Sevda 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Siyah Kalp 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Galatasaray-Tottenham 20:45
ATV YAYIN AKIŞI: Önemsiz Biri 20:00
STAR TV: Aile Arasında 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:00 Kalpazan
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Önemsiz Biri (Yabancı Sinema)
21:45 Tutku: Hz. İsa'nın Çilesi (Yabancı Sinema)
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Önemsiz Biri (Yabancı Sinema)
03:00 Ateş Kuşları
05:40 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Mutfağı
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Yalan
03:00 Güllerin Savaşı
05:00 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Aile Arasında (Yerli Sinema)
22:45 Aile Arasında (Yerli Sinema)
01:30 Güzel Köylü
04:00 Baba Ocağı
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Programı
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Masumlar Apartmanı
17:45 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Maç Önü
20:45 Galatasaray-Tottenham | UEFA Avrupa Ligi Maçı
23:00 Az Alkmaar-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Maçı
01:15 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
03:25 Masumlar Apartmanı
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Hudutsuz Sevda
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
02:30 Gizli Bahçe
05:00 Kefaret
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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