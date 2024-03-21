İSKİ açıkladı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 79.44 oldu. Şehirde barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 79.34 olarak ölçülmüştü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 79.44 oldu.
Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.
Dün ise (20 Mart) megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 79.34 olarak ölçülmüştü.
İSKİ'nin verilerine göre 21 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
- Alibey Barajı yüzde 70.02
- Büyükçekmece Barajı yüzde 75.65
- Darlık Barajı yüzde 86.24
- Istrancalar Barajı yüzde 63.7
- Kazandere Barajı yüzde 74.7
- Elmalı Barajı yüzde 89.21
- Ömerli Barajı yüzde 88.25
- Pabuçdere Barajı yüzde 73.15
- Sazlıdere Barajı yüzde 59.04
- Terkos Barajı yüzde 81.54
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