İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul'da etkili olan yağmur barajlara yaradı

Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:26

Güncelleme: 16.12.2024 - 10:27

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağış barajlara yaradı. Barajlardaki su oranı yüzde 30,69’a yükseldi.

Kurak bir sonbahar geçiren İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağış etkili olmaya başladı.

İstanbul’da geçtiğimiz hafta içi aralıklarla dün ise neredeyse aralıksız yağan yağmur, mega kentte bulunan barajlardaki su oranını bir nebze de olsa artırdı. İstanbul’da barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 30,69’a yükseldi.

Son verilere göre İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları şöyle: