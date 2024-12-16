İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul'da etkili olan yağmur barajlara yaradı

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yağışların da etkisiyle yüzde yüzde 30,69’a yükseldi. İşte İstanbul barajlarında son durum...

İSKİ son verileri açıkladı: İstanbul'da etkili olan yağmur barajlara yaradı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 10:26

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağış barajlara yaradı. Barajlardaki su oranı yüzde 30,69’a yükseldi.

Kurak bir sonbahar geçiren İstanbul’da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yağış etkili olmaya başladı.

İstanbul’da geçtiğimiz hafta içi aralıklarla dün ise neredeyse aralıksız yağan yağmur, mega kentte bulunan barajlardaki su oranını bir nebze de olsa artırdı. İstanbul’da barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 30,69’a yükseldi.

Son verilere göre İstanbul’daki barajlarda doluluk oranları şöyle:

  • Ömerli yüzde 33,19
  • Darlık yüzde 29,89
  • Elmalı yüzde 68,17
  • Terkos yüzde 34,53
  • Alibey yüzde 16,06
  • Büyükçekmece yüzde 29,93
  • Sazlıdere yüzde 35,57
  • Istrancalar yüzde 27,91
  • Kazandere yüzde 10,41
  • Papuçdere yüzde 7,28

Etiketler: #İSKİ #Baraj

İlgili Haberler

Kanser hastalarının enfeksiyon kapma riskini azaltıyor! Kahramanmaraş'ın dağlarından toplanıyor: Kilosu150 TL

Kanser hastalarının enfeksiyon kapma riskini azaltıyor! Kahramanmaraş'ın dağlarından toplanıyor: Kilosu150 TL
Demans riskini azaltmak mümkün: Her gün 30 gram kuru yemiş tüketin

Demans riskini azaltmak mümkün: Her gün 30 gram kuru yemiş tüketin
İSKİ açıkladı: 16 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ açıkladı: 16 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler