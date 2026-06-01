Cumhuriyet Gazetesi Logo
İSKİ, vefat eden abonelere yönelik uyarıda bulundu

İSKİ, vefat eden abonelere yönelik uyarıda bulundu

1.06.2026 16:00:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
İSKİ, vefat eden abonelere yönelik uyarıda bulundu

İSKİ, vefat eden kişilere ait su abonelikleri hakkında bilgilendirme mesajı yayımladı. Mesajda, abone olan kişinin vefatı halinde sözleşmenin hukuki dayanağının ortadan kalktığı belirtilerek, su kullanımının devamı durumunda, fiili kullanıcıların kendi adlarına yeni abonelik yapmaları, su kullanımı bulunmuyor ise aboneliğin feshi için mirasçıların İdare'ye başvurmaları gerektiği ifade edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İSKİ, vefat eden kişilere ait su abonelikleri hakkında bilgilendirme mesajı yayımladı.

"ABONELİĞİN FESHİ İÇİN MİRASÇILARIN İDAREMİZE BAŞVURULMALI"

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"İSKİ tarafından sunulan su ve atık su hizmetlerine ilişkin abonelik sözleşmeleri şahsi nitelikte olup, sözleşmenin tarafı olan gerçek kişinin vefatı halinde hukuki dayanağı ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle; su kullanımı devam ediyorsa, fiili kullanıcıların kendi adlarına yeni abonelik yapmaları, su kullanımı bulunmuyor ise aboneliğin feshi için mirasçıların İdaremize başvurmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER

Vefat eden kişiler adına aboneliklerin aktif olarak kullanılmaya devam edilmesi halinde ileride hukuki ve mali mağduriyet yaşanmaması için gerekli işlemlerin zamanında yapılması önem arz etmektedir. Abonelik fesih işlemlerini; Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) ile Şube Müdürlüklerimizden, abonelik devir işlemlerini; Şube Müdürlüklerimizden, Web sitemizden (E-Şube), Mobil İSKİ uygulamamızdan veya e-Devlet Üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İlgili Konular: #vefat #İSKİ #abone

İlgili Haberler

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında sanık Kaplan’ın avukatı Tufan’dan dikkat çeken iddia: ‘100 bin dolara sahte yazışma’
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında sanık Kaplan’ın avukatı Tufan’dan dikkat çeken iddia: ‘100 bin dolara sahte yazışma’ Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında dinlenen sanık Ayhan Bora Kaplan’ın eski avukatı Ramazan Tufan, müştekilerden eski KOM Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın avukatının ofisindeki telefonda parmak izi bulunan Mustafa Öztaş hakkında dikkat çeken bir iddiada bulunudu. Tufan, “Sahte olduğunu kriminalin bile anlayamayacağı WhatsApp yazışmaları oluşturabileceğini söyleyip 100 bin dolar istedi" dedi.
Avukat Yiğit Akalın Silivri’den aktardı: 'Kurtlar Vadisi havalarıyla çocuk kandırıyorlar'
Avukat Yiğit Akalın Silivri’den aktardı: 'Kurtlar Vadisi havalarıyla çocuk kandırıyorlar' İBB duruşmaları 42. gününde Silivri’de görülmeye devam ederken bayram tatilinden önce mahkemeden çıkan mutlak butlan kararı gündemdeki yerini koruyor. Silivri’de Cumhuriyet TV canlı yayınında butlan kararını değerlendiren Avukat Kazım Yiğit Akalın, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin “devlet aklı” benzetmesini eleştirdi.
Öğretmenler, bakanlığa 7 Haziran’a kadar süre verdi: ‘Dönüş alamazsak 14 Haziran’da eylem yapacağız’
Öğretmenler, bakanlığa 7 Haziran’a kadar süre verdi: ‘Dönüş alamazsak 14 Haziran’da eylem yapacağız’ Atama hakları için yaklaşık iki yıldır mücadele eden bin 611 mülakat mağduru öğretmen ile özel okul öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) binası önünde eylem yaptı. Eylemde, hükümetin tutmadığı sözleri anımsatıldı. Eylemin ardından bakanlıkla yapılan görüşmeden de olumlu sonuç çıkmadı. Bakanlık, engelleyici konumunda kalmayı sürdürdü. Öğretmenler, 7 Haziran’a kadar dönüş alamazlarsa, 14 Haziran’da eyleme çıkacaklarını duyurdu.