İSKİ’den donmalara karşı 'sayaçları sarın' uyarısı!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) soğuk havadan kaynaklı su boruları ve sayaçların donmasına karşı yurttaşları uyardı.

İSKİ’den donmalara karşı 'sayaçları sarın' uyarısı!
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İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 11:04

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) soğuk havadan kaynaklı su boruları ve sayaçların donmasına karşı yurttaşları uyardı.

İSKİ tarafından yurttaşların cep telefonuna giden mesajda, "İstanbul’da etkili olacak soğuk hava dalgası sebebiyle donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için, açıkta bulunan su boruları ve sayaçlar, soğuk havayla temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Alınacak basit tedbirlerle yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçilebileceği unutulmamalıdır. Anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız" ifadeleri kullandı.


Etiketler: #İSKİ #sayaç #soğuk #donma

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