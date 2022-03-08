İSKİ'den su tesisatları için 'donma' uyarısı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte etkili olması beklenen kar yağışı öncesi abonelerinden su sayaçları ve tesisatlarını donmaya karşı korumalarını istedi.
İSKİ'den yapılan açıklamada, İstanbul'da önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası sebebiyle hava sıcaklıklarının zaman zaman sıfırın altına düşmesinin beklendiği, bu durumun da su sayaç ve tesisatlarının donmasına yol açabileceği belirtildi.
"UYARILARA DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLİ"
Abonelerden donmaya karşı önlem almaları istenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekmektedir. Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı ve etrafı soğuğu geçirmeyen izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır. Bahse konu uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, olumsuz durumların yaşanmaması adına önem arz etmektedir."
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