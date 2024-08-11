İSKİ’den Tuzla’daki göçük hakkında açıklama: 'İSKİ ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır'

Yayınlanma: 11.08.2024 - 22:11

Güncelleme: 11.08.2024 - 22:11

İSKİ, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Olayla ilgili tüm yasal süreçler ve kurtarma çalışmaları yetkili kurumlar tarafından yürütülmüştür” ifadesine yer verdi.

İSKİ tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“11 Ağustos 2024 tarihinde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta meydana gelen göçük olayının İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile ilişkili olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Olayla ilgili olarak, bazı kaynaklarda İSKİ'ye bağlı taşeron firmanın çalışanlarının göçük altında kaldığı belirtilmiştir.

Bahse konu olan göçük, bölgede yürütülen özel bir villa inşaatında, site içi kanalizasyon bağlantısı yapılırken meydana gelmiş olup; İSKİ ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olayla ilgili tüm yasal süreçler ve kurtarma çalışmaları yetkili kurumlar tarafından yürütülmüştür.

Göçük sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.”