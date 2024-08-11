Tuzla'daki şantiyede iki işçi göçük altında kaldı

Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

AA
Yayınlanma: 11.08.2024 - 18:00
Tuzla'daki şantiyede iki işçi göçük altında kaldı
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Alınan bilgiye göre, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, işçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.


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