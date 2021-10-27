İskilipli Atıf Parkı’nda 29 Ekim kutlaması yapılacak
Çorum'da 29 Ekim kutlaması, Milli Mücadele döneminde İngilizlere destek vermesi ile bilinen Kuvayi Milliye’ye düşman Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf'ın adını taşıyan parkta yapılacak.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin bir bölümünü Milli Mücadele döneminde İngilizlere destek vermesi ile bilinen ve “vatana ihanet” suçundan 4 Şubat 1926’da asılarak idam edilen İskilipli Atıf Hoca’nın adını taşıyan parkta yapacak.
Program dahilinde İskilipli Atıf Hoca Parkı’nda mehteran ve bando gösterisi düzenlendi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz şubat ayında devlet erkânı ve AKP’lilerle birlikte İskilipli Atıf Hoca’nın, ölümünün 95. yılı nedeniyle düzenlenen anma programına katılmıştı. Şikâyet üzerine Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftçi ve Eligül’ün mülki idare amiri olmaları ve eylemlerinin kişisel nitelikte olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla dosyayı Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nagöndermiş, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı vermişti.
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