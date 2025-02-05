Yayınlanma: 05.02.2025 - 13:43

Güncelleme: 05.02.2025 - 13:43

İŞKUR gençlik programı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. İŞKUR gençlik programı kapsamında üniversite öğrencilerine ayda 5 gün katılana 5 bin 415 lira, 14 gün katılana 15 bin 162 lira destek verilecek. Peki, İŞKUR Gençlik Programı başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR Gençlik Programı başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na başvurabilmek için hane gelirinin 3 asgari ücretin altında olması gerektiğini açıkladı ve "Gençlerimiz bir hafta sonra programa başvuruda bulunabilecekler." dedi.

Bu doğrultuda, İŞKUR Gençlik Programı başvurularının 10-14 Şubat tarihleri arasında başlaması bekleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

İŞKUR Gençlik Programı'na başvuru için İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden işlemler yapılabileceğini belirten Bakan Işıkhan, "Her üniversitenin kendi öğrencileri haftada maksimum 3 gün çalışabilecek." dedi.

Programa katılan gençlere günlük 1083 TL ödeme yapılacağını ifade eden Işıkhan, öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 TL gelir desteği sağlanacağını duyurdu.

Ayrıca, program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primlerinin işveren tarafından yatırılacağını belirten Bakan Işıkhan, gençlerin tüm detaylara 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabileceklerini söyledi.