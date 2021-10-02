İŞKUR'un duyurduğu işe personel seçimi kura yerine liste yöntemi kullanıldı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Kırşehir’de İŞKUR İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 111 kişi, Kırşehir Müftülüğü’ne bağlı camilerde görevlendirilmek için ise beş kişinin alınacağı duyuruldu. Dokuz ay sürecek istihdam için başvurular 20 Eylül’de başladı ve 24 Eylül’de tamamlandı. Yaklaşık üç bin kişinin söz konusu pozisyonlar için başvurduğu öğrenilirken bu başvurular arasından personel seçiminde kura yerine liste yöntemi kullanıldı.

Duruma tepki gösteren ve yaklaşık bir yıldır işsiz olduğunu belirten Evren Doğan (34), Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Yerel medyadan 116 kişinin alınacağını öğrendim. ALO 170 üzerinden ben de bu programa müracaat ettim. Bana liste yöntemiyle seçim yapılacağı bildirildi. Aşağı yukarı üç bin kişinin başvuru yaptı, birçok kişi mağdur oldu. Burada haksız bir şekilde işe yerleştirilme var. Herkes sesini çıkarmalı ve haksızlığa dur demeli” çağrısı yaptı.

‘SİYASİ TERCİH BELİRLEDİ’

Konuya ilişkin konuşan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise şunları kaydetti: “Daha önce İŞKUR İl Müdürlüğü’nün çok adaletli bir uygulaması olan noter kurası yönetimi, ne yazık ki okullarda ve camilerde geçici olarak görevlendirilecek toplam 116 kişilik temizlik görevlisi alımında yerini liste yöntemine, yani siyasilerin vicdanına ve şahsi istikbal planlarına bıraktı. Ekonomik krizin derinleştiği ve işsizlik rakamlarında Türkiye rekorları kırılan bir dönemde çaresizlik içinde umutla bekleyen dar gelirli vatandaşlarımıza şans bile tanımayan, onların şanslarına bile göz dikmiş bir anlayış, meşruiyetini yitirme sürecine girer.”