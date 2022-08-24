İsmail Küçükkaya kimdir? İsmail Küçükkaya hangi kanala transfer oldu, FOX TV'den neden ayrıldı?
Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaklaşık 10 senedir çalıştığı FOX TV'den ayrıldığını duyurdu. Peki, İsmail Küçükkaya kimdir, kaç yaşında? İsmail Küçükkaya hangi kanala transfer oldu, FOX TV'den neden ayrıldı?
Eylül 2013'den beri hafta içi her sabah saat FOX TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programını sunan İsmail Küçükkaya, kanal değiştirdi.12 Eylül'de yeni görevine başlayacak Küçükkaya, yeni çalışacağı kanalda haftanın 5 günü sabah programı, ayrıca cuma günü akşam programı yapacak. İşte, İsmail Küçükkaya'ya dair tüm ayrıntılar...
İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?
İsmail Küçükkaya, 20 Ocak 1970 yılında Kütahya, Simav'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Simav'da tamamlayan Küçükkaya, ardından 1993'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN KARİYERİ
Gazeteciliğe Hürriyet Ankara'da başlayan Küçükkaya, 9 yıldır hafta içi her sabah saat 08.00'da FOX TV'de Eylül 2013'den beri "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programını sunuyordu. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yapan Küçükkaya, yaptığı açıklamalarla gündeme sık sık gelen isimlerden.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA HANGİ KANALA GEÇTİ?
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada FOX TV'de sabah programlarını sunan İsmail Küçükkaya'nın artık Halk TV’de ekrana çıkacağını dün duyurmuştu. Bugün itibariyle açıklamalar yapan Küçükkaya, transferi doğruladı. Küçükkaya şu ifadelere yer verdi:
''9 yıldır mutluluk, huzur ve gururla görev yaptığım FOX TV’den dün itibari ile ayrılmış bulunuyorum. Kanal yönetimi bu kararımı anlayışla karşıladı. Anlaşarak ayrıldık. 12 Eylül itibariyle Halk TV’de göreve başlıyorum. Haftanın 5 günü 3’er saat sabah haberlerinde olacağım. Cuma akşamları da bir program hazırlayıp sunacağım. ''
İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX TV'DEN AYRILDI: 'ETKİLENDİM, KALAMADIM'
Küçükkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 9 yıldır çalıştığı FOX TV'den neden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:
''10.yılıma tam da bugünlerde girmiş olduğum FOX’daki tüm bulunma süremi daima mutluluk ve sevinçle, minnettarlık duygularıyla anacağım.Çok sorulduğu için şunu da açıklamalıyım: FOX yönetimi; başta GYY Doğan Şentürk olmak üzere hepsi kanalda kalmam için muazzam çaba gösterdi. CEO Cenk Soner sürece aktif dahil oldu. 4/5 gün çok yoğun görüşmeler yaptık. Kalmam için ellerinden geleni yaptılar. Ama olmadı, kalamadım. Peki neden?
Birincisi FOX’da 10.yılımda kendimi tekrara düşmekten endişe ettim. Gelecek yıl bir değişiklik yapmayı düşünürken beklenmedik bir anda Halk TV’den teklif aldım. Cafer Mahiroğlu çok istekli, iddialı ve kararlıydı. O heyecandan mesleki anlamda etkilendim. Cafer Mahiroğlu Halk TV’yi büyütmek istiyor. Vizyonunu önemsedim. Sabah haberlerini bir haber kanalında yapma fikri beni heyecanlandırdı. Akşam programı yapma önerisinden de etkilendim. Ve ‘evet’ dedim. Hayırlı olsun.''
İSMAİL KÜÇÜKKAYA ÖZEL HAYATI
2002'de ilk eşinden ayrılan Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Öğretmen Eda Demirci ile evlendi. Ocak 2020'de, Küçükkaya ve Demirci anlaşmalı olarak boşandılar.
İSMAİL KÜÇÜKKAYA YAYINLARI
- Cumhuriyetimize Dair
- Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı
- Korkma
- Biraz Cesaret
- Fikri Hür Vicdanı Hür
Ödülleri:
- Altın Kelebek Ödülü - En İyi Erkek Haber Sunucusu (2017; aday gösterildi)
- Türkiye Altın Marka Ödülü - Yılın Televizyon Sunucusu (2017; kazandı)
- MGD Ödülü - En İyi Sabah Haber Kuşağı (2018; kazandı
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