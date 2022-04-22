İsmail Ok’un yeni parti transferi tartışma yarattı: Neden şimdi AKP?
Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, kısa süre içinde sırasıyla MHP, İYİ Parti ve AKP’li oldu. Ok’un, İYİ Parti’den istifasından iki yıl sonra AKP’ye katılması, “neden şimdi” sorusunu gündeme getirdi.
Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un, İYİ Parti’den istifasından iki yıl sonra AKP’ye katılması, “neden şimdi” sorusunu gündeme getirdi. Ok’un önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile poz vermesi ve AKP rozeti takması, kulislerin “en çok konuşulan” konularından biri oldu.
MHP İHRAÇ ETTİ
2009 yerel seçimlerinde MHP’den Balıkesir Belediye Başkanı seçilen ve beş yıl görev yapan Ok, 2014’te MHP tarafından yeniden aday gösterildi ancak seçimi kaybetti. Ok, Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde MHP’nin Balıkesir milletvekili seçildi. İsmail Ok ile MHP’nin arası, 2015’teki olağanüstü kurultay sürecinde açıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin karşısında tavır alan ilk milletvekili olan Ok, MHP’den ihraç edildi. Ardından da İYİ Parti’ye katıldı.
İYİ Parti’ye katıldığı süreçte iktidar cephesinde, Ok hakkında “FETÖ’nün belediyeler imamı” haberleri çıkmıştı. Ok, 2018’de İYİ Parti’den Balıkesir milletvekili seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın desteğiyle İYİ Parti’den yeniden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (BBB) başkan adayı olan Ok, seçimi kaybetti.
İsmail Ok, İYİ Parti’ye katılımı sırasında Meral Akşener’in elini öpmüştü.
İKİ YIL KALABİLDİ
Ancak Ok, İYİ Parti’de de “sadece iki yıl kalabildi” 17 Şubat 2020’de, Genel Başkan Meral Akşener ile ilgili ağır ifadeler kullanarak istifa etti. Ok, “Sorosçuların parti yönetimini ele geçirdiğini” ileri sürdü. Ok’un “hızlı tavır değişikliğine” yönelik kulislerde “Neden, şimdi AKP” soruları da sorulmaya başlandı.
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