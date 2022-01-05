İsmail Saymaz, Yeni Akit yazarına sert çıktı
Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz'ın İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye “Terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı” iddiasıyla başlattığı özel teftiş hakkında 20 gün önce yaptığı konuşma ortaya çıktı. Duruma tepki gösteren İsmail Saymaz, "Bu zorba, günü geldiğinde demokrasi dışı yollar da tavsiye edecektir" dedi.
Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, 20 gün önce katıldığı bir programda İBB tarafından yapılan cenaze işlerinin Diyanet'e devredilmesi gerektiğini çünkü buradaki kadroların terör örgütü üyelerine verildiğini iddia etti. Yılmaz "dağdaki terörist cenaze işlerinde görevindedir" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, şunları söyledi:
"İşte İstanbul Belediyesi işte Ankara, sırf ekonomik yönden kulağını çekti. Millet Ak Partisinden ayrılmış değil. Belediyeler de var. Meclis üyeleri bizdedir. 30 küsur ilçenin 5'i hariç bizdedir. Ankara'da 3 ilçenin dışında bütün ilçeler AK Partisinindir. Millet AK Partisinden kopmuş değil. Ama mutfak yangınını anlatamadığı için 'ben de demiştir; AK Partiliyim ama belediye başkanları ile bunların kulağını çekeceğim.' İşte onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Partisi kasanın ağzını açması lazım. Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı?"
MONTAJ AÇIKLAMASI
Yılmaz görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve görüntülerin montaj olduğunu öne sürdü.
"ZORBA"
Yılmaz'ın ifadelerine tepki gösteren İsmail Saymaz, "İktidarda kalmak için milletin kasasını boşaltmayı, doğmamış bebeklerin hakkına çökmeyi teklif ediyor" dedi.
Saymaz, ifadelerinin devamında ise Yılmaz'a zorba diyerek "Günü geldiğinde demokrasi dışı yollar da tavsiye edecektir" şeklinde ifadelerde bulundu.
İktidarda kalmak için milletin kasasını boşaltmayı, doğmamış bebeklerin hakkına çökmeyi teklif ediyor.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) January 5, 2022
Bu zorba, günü geldiğinde demokrasi dışı yollar da tavsiye edecektir. https://t.co/vcyD3QpuRC
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