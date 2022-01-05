İsmail Saymaz, Yeni Akit yazarına sert çıktı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 23:26

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, 20 gün önce katıldığı bir programda İBB tarafından yapılan cenaze işlerinin Diyanet'e devredilmesi gerektiğini çünkü buradaki kadroların terör örgütü üyelerine verildiğini iddia etti. Yılmaz "dağdaki terörist cenaze işlerinde görevindedir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, şunları söyledi:



"İşte İstanbul Belediyesi işte Ankara, sırf ekonomik yönden kulağını çekti. Millet Ak Partisinden ayrılmış değil. Belediyeler de var. Meclis üyeleri bizdedir. 30 küsur ilçenin 5'i hariç bizdedir. Ankara'da 3 ilçenin dışında bütün ilçeler AK Partisinindir. Millet AK Partisinden kopmuş değil. Ama mutfak yangınını anlatamadığı için 'ben de demiştir; AK Partiliyim ama belediye başkanları ile bunların kulağını çekeceğim.' İşte onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Partisi kasanın ağzını açması lazım. Efendim 700 ton altınımız var, Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı?"

MONTAJ AÇIKLAMASI

Yılmaz görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve görüntülerin montaj olduğunu öne sürdü.

"ZORBA"

Yılmaz'ın ifadelerine tepki gösteren İsmail Saymaz, "İktidarda kalmak için milletin kasasını boşaltmayı, doğmamış bebeklerin hakkına çökmeyi teklif ediyor" dedi.

Saymaz, ifadelerinin devamında ise Yılmaz'a zorba diyerek "Günü geldiğinde demokrasi dışı yollar da tavsiye edecektir" şeklinde ifadelerde bulundu.