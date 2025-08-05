Cumhuriyet Gazetesi Logo
İsmailağa cemaatinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret!

İsmailağa cemaatinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret!

5.08.2025 10:26:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İsmailağa cemaatinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaati lideri Fikri Doğan ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaati lideri Fikri Doğan ile beraberindeki isimlerle görüştü.

Erdoğan ile cemaat üyelerinin görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #İsmailağa cemaati

İlgili Haberler

Erdoğan, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya ile görüştü
Erdoğan, Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya ile görüştü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe ile yapılan sponsorluk anlaşması yapan Chobani firmasının kurucusu Hamdi Ulukaya'yı ağırladı.
Erdoğan ailesi avukat Mustafa Doğan İnal ile yollarını ayırdı
Erdoğan ailesi avukat Mustafa Doğan İnal ile yollarını ayırdı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, uzun yıllardır avukatlıklarını üstlenen Mustafa Doğan İnal ile yollarını ayırdı. İnal’ın adı daha önce suç örgütleri, tazminat davaları ve yargıya yönelik iddialarla gündeme gelmişti.
Erdoğan affetti, tartışmalar yeniden başladı: 'Tam bir keyfîlik alanı oluşuyor'
Erdoğan affetti, tartışmalar yeniden başladı: 'Tam bir keyfîlik alanı oluşuyor' AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 9 mahkûmun cezasını affederken Mehmet Murat Çalık ve Ayşe Barım’ın ciddi sağlık sorunlarına rağmen tahliye taleplerinin reddedilmesi, bir kez daha yargıda "çifte standart" yorumlarına yol açtı.