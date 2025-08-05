İsmailağa cemaatinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaati lideri Fikri Doğan ile beraberindeki isimlerle görüştü.
Erdoğan ile cemaat üyelerinin görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa cemaati lideri Fikri Doğan ile beraberindeki isimlerle görüştü.
Erdoğan ile cemaat üyelerinin görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.