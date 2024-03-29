İsmail'den 3 gündür haber alınamıyor: En son görüldüğü kişi de kayıp!

Osmangazi'de 19 yaşındaki İsmail Tamer'den 3 gündür haber alınamıyor. Tamer’in son olarak Suriye uyruklu bir kişiyle gezerken görüldüğü, o günden sonra gezdiği Suriyeli kişiye de ulaşılamadığı bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:37
İsmail'den 3 gündür haber alınamıyor: En son görüldüğü kişi de kayıp!
Abone Ol google-news

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki İsmail Tamer’den uzun süre haber alamayınca hayatından endişe eden ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu.

Harekete geçen ekipler, önce Altıparmak ve Çarşamba mahallelerinde biri Suriye uyruklu olmak üzere kayıp iki kişiyi aradı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Son olarak üzerinde bol kesim İtalyan kumaş pantolon, siyah gömlek, aksesuar olarak da gözlük ve başında kasket olduğu bildirilen İsmail Tamer'in bulunması için, ailesi ve arkadaşları sosyal medyadan da yardım istedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


aile haberleri Bursa haberleri İsmail Tamer haberleri kayıp haberleri Soruşturma haberleri

İlgili Haberler

Suya kapılan çocuk 7 gündür kayıp... Arama çalışmaları sürüyor!

Suya kapılan çocuk 7 gündür kayıp... Arama çalışmaları sürüyor!
Eşinin kayıp başvurusu yaptığı kadının intihar ettiği ortaya çıktı

Eşinin kayıp başvurusu yaptığı kadının intihar ettiği ortaya çıktı
3 gündür kayıptı... 13 yaşındaki Berat ahırda bulundu!

3 gündür kayıptı... 13 yaşındaki Berat ahırda bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Trabzon’da göçük: 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı!

Trabzon’da göçük: 3 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı!
Diyarbakır’da kağıt mendil almayı reddeden kıza saldırı

Diyarbakır’da kağıt mendil almayı reddeden kıza saldırı
25 yılda tek bir tane açmamışlardı... Murat Kurum'dan şaşırtan 'kreş' vaadi!

25 yılda tek bir tane açmamışlardı... Murat Kurum'dan şaşırtan 'kreş' vaadi!
Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!

Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!
7 günlük süre verildi... Süleyman Soylu hakkında icra takibi başlatıldı!

7 günlük süre verildi... Süleyman Soylu hakkında icra takibi başlatıldı!
Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü

Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü
Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı?

Yerel seçimlerde oy kullanmamanın cezası var mı?
Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı

Dilan Polat ve Nez Demir arasındaki hakaret davası düştü; ikili duruşma boyunca ağladı