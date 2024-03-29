İsmail'den 3 gündür haber alınamıyor: En son görüldüğü kişi de kayıp!
Osmangazi'de 19 yaşındaki İsmail Tamer'den 3 gündür haber alınamıyor. Tamer’in son olarak Suriye uyruklu bir kişiyle gezerken görüldüğü, o günden sonra gezdiği Suriyeli kişiye de ulaşılamadığı bildirildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki İsmail Tamer’den uzun süre haber alamayınca hayatından endişe eden ailesi, polise kayıp ihbarında bulundu.
Harekete geçen ekipler, önce Altıparmak ve Çarşamba mahallelerinde biri Suriye uyruklu olmak üzere kayıp iki kişiyi aradı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR!
Son olarak üzerinde bol kesim İtalyan kumaş pantolon, siyah gömlek, aksesuar olarak da gözlük ve başında kasket olduğu bildirilen İsmail Tamer'in bulunması için, ailesi ve arkadaşları sosyal medyadan da yardım istedi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tutulma öncesi yiyecek, su, yakıt stoklayın!'
- Emekliye promosyonda yeni gelişme!
- Bakliyat ve kuruyemiş devi iflas etti
- Murat Kurum'dan şaşırtan vaat!
- Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'
- Erdoğan'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İstanbul'da büyük yangın!
- ‘İktidar yapsın, bugün çekeriz adayımızı’
- Ali Koç'tan Ankara hamlesi!
- ‘O iş bitti kardeş’