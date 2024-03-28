Suya kapılan çocuk 7 gündür kayıp... Arama çalışmaları sürüyor!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dereyi geçerken yükselen suya kapılıp kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

AA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:20
Suya kapılan çocuk 7 gündür kayıp... Arama çalışmaları sürüyor!
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Kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi'nde, Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor.

Bölgedeki yurttaşların da destek verdiği çalışmalarda, dalgıçlar su altında arama yaparken su yüzeyinde de derenin akış yönüne doğru çalışmalar sürüyor.

Çalışmalar, Mardin il sınırında yer alan kırsal Çatalca Mahallesi bölgesinde yoğunlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.


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