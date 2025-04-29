İspanya, Portekiz ve Fransa'daki elektrik kesintilerinin ardından Enerji Bakanı Bayraktar'dan kritik açıklama: 'Kesintiler Türkiye'yi etkileyebilecek boyutta...'

Yayınlanma: 29.04.2025 - 12:57

Güncelleme: 29.04.2025 - 13:01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Saray'daki Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İspanya'da başlayan ve Portekiz ve Fransa'nın belirli bölgelerini etkileyen elektrik kesintilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı.

Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız" ifadelerini kullandı.

Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Portekiz'de Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, bugün yaptığı açıklamada, elektrik tedarikinin normale döndüğüne işaret ederek, kesintinin sürdüğü gece saatlerinde de herhangi bir güvenlik problemi yaşanmadığını söyledi.

İspanya'da da elektrik dağıtım şebekesi Red Electrica Espanola, sabah saat 07.00 itibarıyla ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 99,95'inin karşılandığını, üretimin 25 bin 794 megavat olduğunu duyurdu.

Dün yerel saatle 12.33'te, yalnızca beş saniye içinde İspanya'da elektrik üretiminden 15 gigawatt (GW) bir anda sistemden kayboldu. Aynı saniyelerde Portekiz'in büyük bölümü ve Fransa'nın güneyinde de kesinti başladı.

Hükümet kaynaklarının açıkladığına göre, bu kayıp o anda ülkede tüketilmekte olan elektriğin yüzde 60'ına denk geliyordu. Sadece bu beş saniye kaos yaratmaya yetti. Sistem çöktü.

AMELİYATLAR YARIM KALDI, ATM'LER ÇALIŞMADI

Toplu kesintiyle birlikte trenler durdu, uçuşlar iptal oldu, internet ve cep telefonu hizmetleri kesildi, trafik ışıkları ile ATM'ler çalışmadı ve bazı hastanelerde rutin ameliyatlar ertelendi, İspanyol gazete El Pais'in deyimiyle "milyonlarca kişi kaosun ortasında kaldı.

İber Yarımadası, İspanya ve Portekiz’in kara topraklarını kapsayan bölgelerde, elektrik enerjisinin tamamen kesildiği büyük ve tarihi bir elektrik kesintisi yaşadı. İspanya Ulusal Elektrik Ağı Red Electrica'nın (İspanya Ulusal Elektrik Ağı) on yıl boyunca başkanlığını yapmış olan Jorge Fabra "Bu sektörde 40 yılı aşkın süredir çalışıyorum, ama böyle bir şey hiç görmedim" dedi. Öğleden sonra bazı bölgelerde elektrik yavaş yavaş geri gelmeye başladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün akşam yaptığı basın toplantısında "Hiçbir ihtimali dışlamıyoruz" derken "Nedenini bilmiyoruz" diyerek belirsizliği daha da artırdı.