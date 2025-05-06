Isparta'da 'aranan şahıs' operasyonu: 4 kişi yakalandı

Isparta’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da 'aranan şahıs' operasyonu: 4 kişi yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 11:23

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların suçları ve cezaları, "Kasten Öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, "Silahla Birden Fazla Kişi ile Tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay, "Kadına Karşı Basit Yaralama" suçundan 6 ay 22 gün, "Basit Yaralama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası olarak belirtildi.

Yakalanan 4 şahıs, işlemlerinin ardından Yalvaç Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


Etiketler: #Isparta

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