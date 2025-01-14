Isparta'da iki grubun kavgasında 'kan' aktı: 4 yaralı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:53

Güncelleme: 14.01.2025 - 17:54

Bahçelievler Mahallesi'nde Arda A. ve İsmail Y. ile Süleyman S ve Ali S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Arda A. yanında taşıdığı bıçakla Süleyman S'yi göğsünden ve koltuk altından, Ali S'yi de sırtından yaraladı. Kavga sırasında Arda A. ile yanındaki İsmail Y. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık görevlileri Arda A. ve İsmail Y'yi Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, diğer yaralıları ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Süleyman S. ile Ali S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.