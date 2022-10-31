Otomobil takla attı: Sürücü anne ile ikiz kızları yaralı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:18

Atburgazı Mahallesi yakınlarında, 31 Ekim Pazartesi saat 10.00 sıralarında; Doğanbey Mahallesi'nden Söke yönüne giden Neşe Sarıkurt'un kontrolünden çıkan 09 BP 829 plakalı otomobil, savrulup takla attı.

Direksiyonda sıkışan sürücü ile yanındaki ikizleri Ada ve Doğa Sarıkurt yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan anne ile çocukları, ambulansla Aydın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU CİDDİ

Neşe Sarıkurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.