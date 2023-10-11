Isparta'da silahlı saldırı: Yaralanan 5 kişiden 1'i yaşamını yitirdi

Isparta'nın Gelendost ilçesinde sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 07:37
Isparta'da silahlı saldırı: Yaralanan 5 kişiden 1'i yaşamını yitirdi
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Isparta'daki silahlı saldırıda yaralanan 19 yaşındaki Vildan Kıraç, kaldırıldığı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavileri sürüyor.

Jandarma ekiplerince, silahlı saldırıya karıştıkları tespit edilen 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yenice köyünde 9 Ekim akşamı sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Vildan Kıraç (19), Şener Gezgin (21) ve Songül Akdoğan'ın (49) durumlarının ağır olduğu belirtilmişti.


Isparta

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