Zile Kalesi'nin eteklerinde yangın paniği!

Tokat’ın Zile ilçesinde tarihi Zile Kalesi’nin eteklerinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kaledeki müzeye sıçramadan söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 15:58
Zile Kalesi'nin eteklerinde yangın paniği!
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Dutlupınar Mahallesi Sakarya Caddesi’ndeki tarihi Zile Kalesi’nin eteklerinde saat 15.00 sıralarında kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

2 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kaledeki müzeye sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 


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