Zile Kalesi'nin eteklerinde yangın paniği!
Tokat’ın Zile ilçesinde tarihi Zile Kalesi’nin eteklerinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kaledeki müzeye sıçramadan söndürüldü.
Dutlupınar Mahallesi Sakarya Caddesi’ndeki tarihi Zile Kalesi’nin eteklerinde saat 15.00 sıralarında kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
2 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla kaledeki müzeye sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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