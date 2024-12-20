Isparta’da üç eve baskın... Ele geçirilenler şaşırttı!

Yalvaç ilçesinde 3 kişinin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile bir adet tarihi obje ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Isparta’da üç eve baskın... Ele geçirilenler şaşırttı!
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:16

Isparta'nın Yalvaç İlçesinde 3 şahsın evlerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları" bilgisi üzerine Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 255 gram kubar esrar, 8 gram reçine esrar, 2 kök kenevir bitkisi, 8 gram kenevir tohumu, 1 adet esrar maddesi öğütme aparatı, 2 adet tabanca ve 1 adet tarihi obje ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma", "yasadışı kenevir ekimi" ve "2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #Isparta #şüpheli #uyuşturucu #Baskın

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