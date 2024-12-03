Van'da 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:23

Güncelleme: 03.12.2024 - 16:23

Van'ın Tuşba ilçesinde otoparkta bulunan bir araçta yapılan aramada, 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.T.E., Ağrı'ya sevk edildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri Tuşba ilçesindeki bir otoparkta bulunan şüpheli bir aracı inceledi. Araçta yapılan detaylı aramada, oluşturulan gizli bir bölmede 14 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.T.E., işlemlerinin ardından Ağrı’ya getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.