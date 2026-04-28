İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırı... Hastanede tedavisi tamamlandı: Saldırgan hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta bir plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Ahmet İmrak'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Şüpheli İmrak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli İmrak, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ile Onur Çelik'in de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında 14 zanlı tutuklanmıştı.

SALDIRININ IŞİD TARAFINDAN PLANLANDIĞI TESPİTİ

İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada, eylemin hazırlık sürecine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmıştı.

Terör saldırısının ardından polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, Levent Mahallesi Prof. Ahmet Kemal Aru Sokak'ta şüpheli Onur Çelik tarafından kiralanan aracın 4 kapısının ve bagajının açık olduğu belirlenmişti.

Çalışmalarda, şüpheliler Ahmet İmrak, Onur Çelik ve Yunus Emre Sarban'ın araçtan sırt çantalı ve uzun namlulu silahlarla tekbir getirerek indikleri, plaza çevresindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri, polisin de buna karşılık verdiği tespit edilmişti.

Tutuklanan şüphelilerin, IŞİD silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapılanması içerisinde bilerek ve isteyerek yer aldığı, örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri, terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının doğrulandığı, örgütle arasında organik bağ kuran şüphelilerin IŞİD'in hedef ve çıkarları doğrultusunda, silahlı olarak faaliyet yürütmek şeklindeki eylemleriyle üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Saldırının IŞİD tarafından planlandığı, eylemin hazırlıklarının yapıldığı aşamalarda gizliliğine zarar verilmemesi için örgütle organik bağı bulunan sadık örgüt üyeleriyle hareket edildiği belirlenirken, şüphelilerin yakalandığı yer, yakalanma şekli, dijital materyallerindeki tespitler, haklarındaki istihbari bilgiler ve diğer tespitlerin tesadüflerle izah edilemeyeceği, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin eylemden haberdar oldukları, kendilerine örgüt tarafından verilen görev doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren zanlılara birlikte hareket ettikleri öğrenilirken, şüphelilerin örgütten aldığı emir ve talimatlar doğrultusunda "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçunu işledikleri anlaşılmıştı.