İsrail-Filistin gerilimi 5. gününde: Bakan Uraloğlu’ndan ‘tahliye’ açıklaması

Yayınlanma: 11.10.2023 - 12:23

Güncelleme: 11.10.2023 - 12:23

İsrail ve Filistin arasındaki gerilimde beşinci güne girildi. İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 200'ü aşarken, İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 950'yi aştı.

THY ve Pegasus da uçak seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Uraloğlu “Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" ifadesini kullandı.