Israrlı takip suçundan hapis cezası: 'Israrlı takip de bir şiddet türü'

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:54

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:54

İstanbul’da yaşayan İ.A. isimli kadın, K.T. isimli kişinin kendisini sosyal medya üzerinden rahatsız ettiği ve iş yerinden çıktığı esnada takip ettiği gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme K.T.’ye ısrarlı takip suçundan iyi hal indirimiyle 5 ay hapis cezası verirken, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan İ.A.’nın avukatı Süreyya Kardelen Yarlı, ‘ısrarlı takip’ suçuna ilişkin bilgiler verdi. Avukat Yarlı, “Israrlı takip iki yıldan beri bizim ceza kanunumuza göre suç. Bir hapis cezası var. Bu hapis cezasının en alt sınırı ise 6 ay. Hele ki bu ısrarla takip dediğimiz eylemler kanuna göre bir çocuğa, kişinin ayrıldığı ya da ayrılma aşamasında olduğu eşine karşı gerçekleştiriyorsa veya kişinin yaşadığı ısrarlı takip yüzünden kişi bulunduğu yeri, iş yerini, evini değiştirmek, terk etmek zorunda kalıyorsa bunlar da failin alacağı cezayı arttıran hususlar. Herkes sadece mesajların ya da bir takım eylemlerin içeriğinde fiziksel şiddet varsa, tehdit, hakaret, şantaj varsa veya cinsel taciz içeren ifadeler söylemler varsa cezalandırılabileceğini düşünüyor. Fakat ısrarlı takip bunun dışında olan aslında çok uzun zamandır var olan bir suç tipi. Bu noktada insanların bu konuyla ilgili şunu bilmesi lazım. Israrlı takip de aslında bir şiddet türü ve psikolojik sosyolojik bir şiddet türü” dedi.

"UZAKLAŞTIRMA KARARI İSTEYEBİLİRİZ"

Yarlı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Israrlı takip mağdura sürekli hediye çiçek göndererek de olabilir sürekli mağdurun karşısına çıkarak onunla sözlü olarak iletişim kurmaya çalışmak da olabilir, sosyal medya üzerinden içeriğinde rahatsız edici ibareler bulunmasa bile sürekli mağdurla iletişime geçmeye çalışan mesajlar atılması da olabilir veya üçüncü kişiler aracılığıyla mağdurla iletişim kurmaya çalışmak olabilir. O yüzden de illa bir tehdit, hakaret, cinsel taciz veya fiziksel şiddet görmemize gerek yok. Eğer sürekli olarak bir şekilde birileri bizimle başka birileri üzerinden veya başka sosyal medya mecraları üzerinden veya direkt olarak iletişime geçmek istiyorsa veya iletişim kuruyorsa ama bu artık bizi rahatsız edici bir noktaya getirdiyse ve bize güvende hissettirmiyorsa bunu ısrarlı takip olarak adlandırabiliriz ve gidip şikayet hakkımızı kullanabiliriz. 6284 sayılı kanun kapsamında ayrıca faile karşı uzaklaştırma kararı da isteyebiliriz.”