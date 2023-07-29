'İşsizlik Sigortası Fonu' kararı Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ekli karar ile İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirinin oranı, 2023 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.
Ayrıca, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun 2'nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8 Mayıs 2023 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi de bugünkü Resmi Gazete kararıyla 7 Ağustos 2023 tarihine kadar uzatıldı.
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