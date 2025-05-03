İstanbul Adliyesi'nde savunma hakkı ihlali: Avukatlar Savcı Bey’in ‘ön görüşmesi’yle karşılaştı

Yayınlanma: 03.05.2025 - 22:01

Güncelleme: 03.05.2025 - 22:14

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 3 Mayıs 2025 tarihinde gözaltında bulunan müvekkilleriyle görüşmek için adliyeye gelen avukatlar, savcılığın engellemeleriyle karşılaştı. Avukatlar, müvekkilleriyle ifade işlemine katılmak istediklerini belirtmelerine rağmen güvenlik tarafından içeri alınmadılar.

Cumhuriyet'in ulaştığı bilgilere göre, savcının katibi, "Savcı Bey bir ön görüşme yapıyor" diyerek, avukatların müvekkilleriyle görüşmesini engelledi. Avukatlar, tüm talep ve ısrarlarına rağmen, savcının ifade tutanağı hazırlamaksızın ve resmi bir ifade alma işlemi gerçekleştirmeksizin müvekkillere dosya hakkında sorular yöneltti.

"ANAYASA VE CEZA MUHAKEMESİNE AYKIRI"

Avukatlar, bu durumu Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na açık aykırılık olarak değerlendirerek, savunma hakkı ihlali yaşandığını belirtti. Yaşanan olayı tutanak altına alarak imzaladılar.

30 Nisan 2025 tarihinde düzenlenen operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri dün emniyetten serbest bırakılırken, kalan 16 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 16 kişiden 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınanlardan 17’si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, hakimliğe sevk edilenlerden 13’ü tutuklandı ve 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltındaki kişiler, 1 Mayıs’ı nezarethanede geçirdi ve 4 günlük gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Avukatlar, bu hukuksuz uygulamanın takipçisi olacaklarını ve sürecin sonuna kadar tepkilerini sürdüreceklerini belirtti.