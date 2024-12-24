İstanbul Avcılar'da bir garip 'yol verme' kavgası: 'Ben boksörüm gel', 'Ben de boksörüm'
İstanbul Avcılar’da yol verme kavgasında ilginç anlar yaşandı. Sürücülerin "Ben boksörüm" diyerek birbirine vurmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
"BEN BOKSÖRÜM"
Adeta profesyonel boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı. "Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "Ben de boksörüm" diye karşılık verdi.
İki sürücünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüler, sosyal medyada da gündem oldu.
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