İstanbul Avcılar'da feci kaza: 3 yaralı
İstanbul Avcılar'da meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, 21.00 sıralarında Cihangir Mahallesi, D-100 yan yolda meydana geldi. Ara sokaktan hızla çıkan 34 SD 3134 plakalı otomobil, 34 DS 8602 plakalı otomobile çarptı.
Beylikdüzü yönünden gelen otomobil hızla savrularak refüjdeki demir parmaklıklara çarparak durabildi. Kazada iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobillerin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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