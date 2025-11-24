İstanbul Bağcılar'da dehşet: Parkta oynayan 4 çocuk akıma kapıldı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.11.2025 15:15:00
Bağcılar'da bulunan Plevne Parkı'nda 4 çocuk, bindikleri oyuncaklardan elektrik akımına kapıldı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde bulunan Plevne Parkı'nda, iddiaya göre 4 çocuk oyuncaklarla oynarken elektik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı çocuklar tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

PARK SÜRESİZ KAPATILDI

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri park işletmecisini ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

Park Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından süresiz olarak mühürlenirken, oyuncaklarda belediyenin deposuna götürüldü.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: ÇOCUKLARIN GENEL DURUMLARI İYİ

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "Bağcılar’daki bir parkta meydana gelen elektrik akımına kapılma olayı üzerine bölgeye hızla sağlık ekiplerimiz sevk edilmiştir. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulanslarımız tarafından 5 çocuk gerekli ilk müdahaleleri yapılarak farklı hastanelere nakledilmiştir. Çocuklarımızın genel durumları iyi olmakla birlikte, tedavileri yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

 

İlgili Konular: #bağcılar #Elektrik akımı

