İstanbul Barosu'ndan 'gözaltılara yönelik kötü muamele' açıklaması: 'En temel insani ihtiyaçları dahi karşılanmadı'

Yayınlanma: 28.03.2025 - 22:40

Güncelleme: 28.03.2025 - 22:40

Dün Şişli'de AVM önünde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması protesto edildi. Eyleme çok sayıda genç öğrenci katıldı.

100'e yakın kişinin gözaltına alındığı eyleme ilişkin İstanbul Barosu, "Şişli'de AVM önünde yapılan gözaltılara yönelik kötü muamele ve işkence uygulamalarının takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Dün akşam saat 19:00 civarında Şişli’de AVM önünde gözaltına alınan gençler ve 3 meslektaşımız İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğüne getirilerek, ertesi gün saat 04:00’e kadar otobüs içerisinde ters kelepçeli halde tutulmuştur. Yemek, su ve tuvalet gibi en temel insani ihtiyaçları dahi karşılanmamıştır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kaydedildi:

"Sonrasında, saat 04:00 - 07:00 saatleri arasında nezarethaneye alınmaksızın, Emniyet içerisinde ayakta bekletilmişlerdir.

Gözaltındaki gençler ve meslektaşlarımız ancak saat 07:00’de nezarethaneye alınmıştır. Sonuç olarak, gözaltına alındıkları andan itibaren 12 saat boyunca avukatlarıyla görüştürülmeyen yurttaşlarımız, CMK m. 149/3’e açıkça aykırı şekilde hukuki yardım alma hakkından mahrum bırakılmışlardır.

Mağdurların maruz kaldığı tüm bu keyfi işlemler, kötü muamele ve işkence uygulamaları İstanbul Barosu olarak tarafımızca kayıt altına alınmakta olup, yaşanılan bu hukuksuz süreci yakından takip ediyor ve sorumlular hakkında yasal işlemlerde bulunacağımızı beyan ediyoruz."