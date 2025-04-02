İstanbul Başakşehir'de 'kimyasal madde' paniği: Ekipler harekete geçti!

Başakşehir’de çöp konteynerine atılan plastik kap içerisindeki kimyasal madde mahallede paniğe neden oldu.

İstanbul Başakşehir'de 'kimyasal madde' paniği: Ekipler harekete geçti!
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DHA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 14:20

Şahintepe Mahallesi Şamlar Azatır Yolu Caddesi’nde, önceki gün seyir halindeki bir kamyonette parlama meydana geldi. Kamyonetteki kişi ya da kişilerce meydana gelen parlamanın ardından yol kenarına plastik kaplar atıldı.

Bu sabah saatlerinde ise plastik kap ve içerisindeki toz halindeki madde çevredeki vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atıldı. Yağmur yağmasının ardından konteynerden duman çıkarmaya başladı.

Vatandaşlar çöpün yandığını zannederek suyla müdahale etmeye çalıştı. Müdahalenin ardından daha fazla duman çıkınca, çevredekiler 112'yi aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler, konteynere kumla attı. itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından plastik kap içerisindeki tozun, 7 karışımdan oluşan bir kimyasal madde olduğu ve su ile temas ettiğinde reaksiyona girdiği tespit edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken çöp konteyneri ise belediye ekiplerine teslim edildi.

 


Etiketler: #Başakşehir

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