İstanbul Beylikdüzü’nde apartman önünde silahlı saldırı

20 Şubat 2022 Pazar, 22:44

Olay, saat 21.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Selami D. isimli şahıs, yaşadığı apartmanın önünde henüz bilinmeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis, çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak, saldırının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu. Bacağından yaralanan şahıs ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



KURŞUNLAR APARTMANA İSABET ETTİ

Saldırıda, açılan çok sayıda ateş sonucu kurşunlardan bazıları binanın giriş kapısının camına isabet etti. Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde bulunan boş kovanlar üzerinde inceleme yaparken, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

